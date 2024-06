Gałkowo Masters 2024. Zobacz zdjęcia! Uśmiechnięta Ilona Ostrowska, Joanna Horodyńska jako kowbojka. Tak się bawią u żony Piotra Kraśko!

Jak co roku miłośnicy wszystkiego, co związane z końmi i jeździectwem przybyli do Gałkowa na Zawody Perlage Gałkowo Masters 2024, które trwają od 30 maja do 2 czerwca. To jednak impreza nie tylko dla miłośników koni - odnajdą się tu także osoby, które są akurat na Mazurach i chciałby zobaczyć, to wszystko, co towarzyszy jeździectwu i lubią fantazyjne kapelusze.