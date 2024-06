Tak wyglądała młodziutka Sława Przybylska, która zachwyciła 1. dnia 61. KFPP w Opolu! Niewielu wie, że tak naprawdę nazywa się zgoła inaczej

Sława Przybylska na 61. KFPP w Opolu 2024

Trwa wielkie święto polskiej muzyki, jak bywa nazywany Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 61. KFPP w Opolu 2024 rozpoczęło się 31 maja i potrwa do niedzieli 2 czerwca. Pierwszego dnia odbyły się dwa konkursowe koncerty - „Premiery” i „Debiuty – Niemen symfonicznie”. Wstępem do drugiego koncertu była wzruszająca laudacja Sławy Przybylskiej, która zaśpiewała dla opolskiej publiczności. Artystka odebrała tego wieczoru specjalną nagrodę - honorową Karolinkę. - Dzięki za to szczególne wyróżnienie, za nagrodę, która jest chyba wyrazem uznania dla moich tak wiele prześpiewanych lat. Jestem ogromnie wdzięczna i po prostu różowieje z radości - mówiła ze sceny.