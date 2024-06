Kontrowersyjna Halina Frąckowiak, bójka Maryli Rodowicz, pomylone nazwiska i wyzwiska. Przypominamy największe skandale KFPP w Opolu

61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu (KFPP Opole) to polski festiwal muzyczny, który jest organizowany od 1963 roku każdego roku, najczęściej w czerwcu. To najpopularniejszy festiwal muzyczny organizowany w Polsce i jest podsumowaniem sezonu artystycznego polskiego środowiska twórców i wykonawców piosenek. Wraz z sopockim festiwalem jest najpopularniejszym tego rodzaju wydarzeniem muzycznym w Polsce. Festiwal tylko raz się nie odbył - miało to miejsce w 1982 roku, zaś przyczyną było wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. W latach 1986, 2017, 2020 i 2021 roku KFPP w Opolu odbył się w późniejszym terminie, niż pierwotnie planowano. Podczas festiwalu dokonywane są prezentacje utworów premierowych (Premiery), debiutów estradowych (Debiuty), przegląd osiągnięć mijającego sezonu (Superjedynki) oraz kabaretów (Kabareton). Festiwal w br. roku rozpoczął się 31 maja i potrwa do 2 czerwca 2024 r.