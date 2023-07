„Królestwo: Exodus”. Lars von Trier robił miniseriale zanim było to modne. Jego serial będzie można obejrzeć w kinie!

„Królestwo: Exodus” nadchodzi

Na zakończenie tej kultowej trylogii czekaliśmy 25 lat. Miniserial Larsa von Triera „Królestwo” po emisji pierwszych sezonów porównywany był do „Miasteczka Twin Peaks", jednocześnie jasne były ironiczne nawiązania do popularnych wówczas seriali medycznych. Teraz przyszedł wreszcie czas by domknąć ten niezwykły projekt, być może ostatni w filmografii von Triera, od początku rozpisany na trzy rozdziały. W finałowej odsłonie – prezentowanym na festiwalu w Wenecji „Królestwo: Exodus” – reżyser powraca do tajemniczego kopenhaskiego szpitala, aby ponownie porywać widzów niezwykłą mieszanką grozy i humoru.