Krystian Wieczorek i Maria Szafirska - historia miłości. Wzdychały do niego tabuny, a on czekał na nią! „Wiedziałem, że będziemy razem” Redakcja Telemagazyn

Krystian Wieczorek to aktor, do którego od zawsze wzdychały tabuny fanek. On sam jednak nie kwapił się do wielkich deklaracji, nie pokazywał się również co rusz z nową oblubienicą. Cierpliwie czekał na Tę Jedyną... i się doczekał. Strzała Amora trafiła go na planie jednej z produkcji. Krystian Wieczorek i Maria Szafirska od tego czasu są nierozłączni. Poznajcie ich historię miłości!