Krystian Wieczorek i Maria Szafirska wywołali lawinę komplementów. Wszystko z jednego powodu! Zobacz romantyczne kadry małżeństwa

Prywatnie jego serce jest zajęte przez ukochaną żonę - młodszą od niego o 17 lat Marią Szafirską. - Jak poznałem Marysię to miałem taką intuicję potężną, takie przeczucie, że to jest ta osoba. Nie znaliśmy się i już wiedziałem, że będziemy razem. To jest coś więcej - instancja wyższa. Mówi: już chłopcze się nie męcz, to ta, tu. Właściwa - mówił w programie „Pytanie na śniadanie”.

Dziś zakochani, którzy ślubowali sobie miłość i wierność aż do grobowej deski w 2016 roku, nie kryją się ze swoim uczuciem. Ku uciesze fanów! Wspomniani bowiem bardzo kibicują swoim ulubieńcom i entuzjastycznie reagują na ich wspólne zdjęcia. Najnowsze, które opublikowali, wywołało prawdziwą lawinę komplementów, zachwytów i pochlebstw (pisownia oryginalna):