Krzysztof Hołowczyc analizuje wypadek w Krakowie, w którym zginął Patryk Peretti i jego koledzy. Wskazał ewentualne przyczyny tragedii

Nie żyje syn Sylwii Peretti

W sobotę 15 lipca 2023 r. media obiegła informacja o tragedii: w Krakowie doszło do wypadku, w którym zginęło czworo mężczyzn, w tym syn gwiazdy programu „Królowych życia” , Sylwii Peretti. Tragiczne wieści jako jeden z pierwszych podawał serwis Pudelek i serwis TVN24 . Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego PSP przekazał wówczas, że autem, które dachowało przy moście Dębnickim w Krakowie, podróżowały cztery osoby w wieku od 20 do 24 lat - Patryk Peretti, Marcin H., Michał G. i jego kuzyn Aleksander T.

Rajdowiec odniósł się także do pieszego, którego widać na monitoringu. - Auto leciało na zablokowanych hamulcach. Nieszczęśliwie, że spadli i uderzyli dachem. W zasadzie zostali tam pewnie zgnieceni. Wyglądało to bardzo źle. Pieszy, kiedy zobaczył, co się dzieje, cofnął się i przeczekał. Ale to było już po reakcji kierowcy. Według mnie kierowca miał pełną świadomość nadmiernej prędkości, z jaką się poruszał i wiedział, że jeżeli uderzy w pieszego, to tamten nie będzie miał żadnych szans na przeżycie - stwierdził w rozmowie NaTemat Hołowczyc.