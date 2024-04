Krzysztof „Kris” Adamski wraca do „Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi”! Powrót na stałe?

Kim jest Krzysztof „Kris” Adamski?

Krzysztof „Kris” Adamski urodził się 24 marca 1970 roku w Koszalinie. Razem z Grzegorzem Staniszewskim, założył zespół Break Dance o nazwie „Top Toys”, który do dziś cieszy się uznaniem w środowisku tanecznym. W roku 1988 opuścił Koszalin, by studiować pantomimę w Warszawie. Szybko dostał się na drugi rok Warszawskiego Studio Pantomimy przy Teatrze Żydowskim. W 1990 roku przeszedł udane przesłuchania do musicalu „METRO” pod reżyserią Janusza Józefowicza. Razem z zespołem występował na Broadwayu w Teatrze Minskoff w 1992 roku. Jest zapamiętane jego salto ze ściany, które jako pierwszy w Polsce wykonał w tym musicalu. Janusz był dla niego mentorem w dziedzinie teatru muzycznego.

Do roku 1997 brał udział we wszystkich produkcjach Teatru Studio „Buffo”. Kolejnym ważnym etapem było spotkanie z Wojciechem Kępczyńskim, który obsadził go w roli Tyrona w musicalu „FAME”. Następnie pojawił się w produkcji „CRAZY FOR YOU” w Teatrze Roma oraz jako solista w Halce w Teatrze Wielkim. Jako choreograf pracował przy różnych produkcjach filmowych i telewizyjnych, współpracując między innymi z Andrzejem Wajdą przy filmie „Panna Nikt”. Później zrealizował choreografię do serialu „Tancerze” na antenie TVP2. Poza tym, stworzył choreografię do licznych przedstawień teatralnych, programów telewizyjnych oraz wideoklipów. Współpracował z wieloma reżyserami zarówno filmowymi, jak i teatralnymi, ciesząc się uznaniem za swoją pracę.