Kuba Wojewódzki żałuje współpracy z Januszem Palikotem? Król TVN: „zostałem rozegrany jak amator. Jest mi głupio i jest mi wstyd”

Celebryci i alkohol

W ostatnim czasie w polskich mediach przeszło prawdziwe tsunami, które zapoczątkował m.in. Jan Śpiewak . Warszawski aktywista bezlitośnie ścigał celebrytów za reklamowanie m.in. alkoholi, wskazując, że często robili to z naruszeniem obowiązującego w Polsce prawa. Efekty? Część otrzymała wysokie kary , a inni odrzucili spływające oferty.

Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot

Sporo mówiło się także o Januszu Palikocie, który rozkręcał swoje marki alkoholi, a obecnie mierzy z potężnym kryzysem wizerunkowym i finansowym . Biznesmen i były polityk oraz Kuba Wojewódzki razem współpracowali. W poniedziałek 8 stycznia 2024 r. dziennikarz i nieformalny „król TVN” odniósł się do całej sprawy.

Gorzkie słowa Wojewódzkiego o Palikocie

W roku 2020 Janusz Palikot zaproponował mi współpracę na rynku nowych produktów alkoholowych. Nigdy nie interesował mnie ten biznes, ale od dłuższego czasu nosiłem się z pomysłem wyprodukowania napojów opartych na suszu konopnym więc uznałem to za dobrą okazję. Janusza nie znałem dobrze. Poznaliśmy się, gdy był gościem mojego programu. Później widzieliśmy się kilka razy towarzysko. Był uwodzicielskim erudytą rozsiewającym wokół siebie aurę sukcesu i głębokiej kultury - napisał. - Założyliśmy wspólnie firmę Przyjazne Państwo, która wypuściła na rynek nasze pierwsze produkty, takie jak piwo BUH i wódka WYBUHOWA - wskazywał dodając, że produkty były „przyjęte przez rynek entuzjastycznie”.

Nie byłem w zarządzie ani radzie nadzorczej tej firmy. Nie podejmowałem żadnych decyzji finansowych oraz nie miałem w nie żadnego wglądu. Nie wziąłem z tej firmy ANI ZŁOTÓWKI dywidendy. Za całą strategię finansową spółki odpowiadał Janusz - podkreśla Wojewódzki.

W swoim wpisie wyjaśnia również, jak spółka Przyjazne Państwo dołączyła do firmy Manufaktura Piwa I Wódki „za stosowny udział procentowy w całym przedsięwzięciu”. - Nie byłem ani w zarządzie, ani w radzie nadzorczej Manufaktury Piwa i Wódki. Nie jestem i nie byłem właścicielem i zarządcą Holdingu jak sugerują niektóre media, tylko jego pasywnym inwestorem. Nie miałem żadnego wpływu oraz wglądu w jego działania finansowe. Janusz Palikot był dla mnie człowiekiem, który znał ten rynek gruntownie a jego wcześniejsze sukcesy w branży alkoholowej nie dawały żadnych podstaw do braku zaufania - zaznacza w swoim wpisie. Wojewódzki utrzymuje również, że jego czujność została przez Palikota uśpiona. - MPiW miała poważnych inwestorów, których częściowo znałem więc pokładałem nadzieje, że oni patrzą na ręce Wielkiemu Magowi.

Niestety ich też zaczarował - twierdzi. - Zdaję sobie sprawę, że moja obecność obok Janusza Palikota w tym biznesie dawała wielu osobom poczucie gwarancji sukcesu i była dla firmy autoryzacją wiarygodności - napisał Wojewódzki. - To był mój największy błąd inwestycyjny zarówno w kwestiach biznesowych jak i ludzkich - kaja się.