Kwitnąca Dominika Gwit na teatralnej premierze! 35-latka ma wielką klasę!

W spektaklu wystąpili znani i lubiani aktorzy, w role prawników wcielili się Rafał Mohr i Paweł Koślik. W sztuce rozbawiały widzów także znakomite aktorki: Ewa Gawryluk, Małgorzata Lewińska i Dominika Gwit-Dunaszewska.

Farsa wymaga od aktora ogromnej dyscypliny, a przy tym otwartości na to, co może wydarzyć się na scenie. A może wydarzyć się wszystko. Śmiech widowni i świadomość, że poprawiliśmy komuś humor chociaż na chwilę to najwspanialsza nagroda - twierdzi Dominika Gwit-Dunaszewska.