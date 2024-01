„Legia. Do końca”. Zobacz zdjęcia z premiery nowego serialu Amazon Prime! Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooijens brylowali na ściance!

Zobacz zwiastun serialu Amazon Prime „Legia. Do końca”

O czym jest serial „Legia. Do końca”

W ostatni dzień stycznia odbyła się premiera nowego, wyjątkowego serialu „Legia. Do końca”. Na wydarzeniu nie zabrakło gości, w tym reżyserki, Agaty Lipnicka-Boszko i Rinke Rooijensa z Joanną Przetakiewicz u boku.

Sześcioodcinkowy serial „Legia. Do końca” koncentruje się na okresie, w którym musiała się podnieść po najgorszym od dekad sezonie 2021/22, w którym przez chwilę warszawskiej drużynie Legia groził nawet spadek do niższej ligi. Sezon 2022/23 zakończyła zaś na drugim miejscu Ekstraklasy. Dokument ukazuje nie tylko wielką euforię po spektakularnych zwycięstwach, ale również pogrzebowe nastroje po przegranych, jak i momenty przełamywania kryzysów, zmiany personalne i drogę do odbudowy pozycji klubu.