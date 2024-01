Powstał serial dokumentalny o Legii Warszawa! Kiedy premiera produkcji „Legia. Do końca”?

O czym jest „Legia. Do końca”?

„Legia. Do końca” zaprasza widzów do świata pełnego emocji, ambicji i walki o najwyższe trofea. Sześcioodcinkowy serial koncentruje się na pełnym wyzwań sezonie 2022/2023 – czasie odrodzenia i powrotu Legii po trudnym w historii klubu sezonie 2021/2022. Dokument ukazuje euforię po spektakularnych zwycięstwach, emocje po przegranych meczach, jak również przełamywanie kryzysów, zmiany personalne i drogę do odbudowy pozycji klubu.

Dokument to unikatowa okazja, by przyjrzeć się z bliska zawodnikom oraz sztabowi trenerskiemu stołecznego klubu. „Legia. Do końca” – to trener Kosta Runjaić w swoim pierwszym sezonie w Warszawie. To bramki zdobywane przez Josue. To kuchnia ligowych transferów i trudów zarządzania zespołem, w którym presja zwycięstw i trofeów zawsze jest ogromna. Produkcja daje również szansę poznać czołowe postaci Legii, nie tylko poprzez pełnione funkcje w klubie, ale przede wszystkim jako mężów, ojców, kumpli, którzy uchylają drzwi do życia prywatnego udowadniając, że sport to ludzie, za którymi stoją nieopowiedziane dotąd historie.