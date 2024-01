„Lombard. Życie pod zastaw”. Bilguun Ariunbaatar w kultowym serialu TV Puls! Kogo zagra?

Bilguun Ariunbaatar w „Lombard. Życie pod zastaw”

Bilguun Ariunbaatar to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich celebrytów. Mężczyzna zdobył sławę lata temu jako komik i chociaż dzisiaj jego obecność w TV jest ograniczona, Polacy wciąż…

Kogo zagra Bilguun Ariunbaatar w „Lombardzie”?

W 730 odcinku „Lombard. Życie pod zastaw” Biluguun wystąpi w podwójnej roli. Trudno uniknąć porównań do Dr Jekyll & Mrs Hyde, ale póki co produkcja nie chce zdradzać szczegółów. Udało nam się dowiedzieć, że Bilguun pojawia się przed lombardem, gdzie spotyka grupę rozentuzjazmowanych fanek, czekających na wspólne zdjęcie i autografy. Świadkiem sytuacji jest Andżelika (Dominika Skoczylas), która zmierza do pracy.