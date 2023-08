„Love Island. Wyspa miłości 7”. Marta Borkowska na odważnych zdjęciach! Odkryła prawie cały biust!

Kim jest Marta Borkowska?

Martę Borkowską poznaliśmy dzięki programowi „Love Island. Wyspa miłości 7”. Marta ma 28 lat i na co dzień mieszka w Łodzi. Jest trenerka fitnessu i modelką. Jej pasją jest fotografia. Podkreśla, że doświadczenia z poprzednich związków skłoniły ją do częstego podróżowania i odkrywania tego, co proponuje życie. Jest ciekawa ludzi i żądna przygód. Odważna, pewna siebie ekstrawertyczka. Zmotywowana i nastawiona na osiąganie sukcesów. Wierzy w prawdziwą miłość i ma otwarte serce.