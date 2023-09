„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 12. Wejście Łukasza mocno zaskoczyło Islanderów! Dziewczyny wydawały się zachwycone!

„Love Island. Wyspa miłości 8”. - co się wydarzyło? Na wyspie pojawił się Łukasz! Jego wejście wywarło na dziewczynach ogromne wrażenie! Panowie nie byli jednak zachwyceni.

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 12. - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA! Wejście Łukasza zaskoczyło Islanderów. Na dziewczynach zrobił duże wrażenie, a panowie zareagowali bez większego entuzjazmu. Przeparowanie zmieniło bieg wydarzeń, bo Weronika wreszcie miała dla siebie partnera i był nim nowy mieszkaniec wyspy. Karolina rozpoczęła przeparowanie i jako pierwszą wskazała Weronikę, która miała wybrać swojego partnera. -„Pierwsza wybierać będzie… Weronika” Weronika wstała i patrząc na sześciu przystojniaków stwierdziła: -„Widzę, że do koloru, do wyboru” – stwierdziła Weronika. Dziewczyna nie miała łatwego zadania, ponieważ nie była pewna na kogo ma się zdecydować. Ale Karolina szybko zaprosiła niespodziewanego gościa, którym okazał się Łukasz – nowy Islander. Od razu było widać, że zrobił dobre wrażenie na dziewczynach, bo wyraz każdej z nich wskazywał na zadowolenie. Zatem Weronika kontynuowała wybór partnera: -„Moje serduszko dalej bije do jednej osoby tutaj, mimo tego, że wczoraj nie dała mi raczej wyboru, żeby móc wybrać ją dzisiaj, więc chętnie poznam naszego nowego uczestnika Łukasza.”

Rozwiń

W dalszej części przeparowania, dziewczyny nadal wybierały spośród chłopaków i nikogo nie zaskoczyła decyzja Lori, do której dołączył Bartek. Ania zmieniając podejście jak sama powiedziała – zdecydowała się być parze z Albertem. Czas na zmiany przyszedł także dla Wiktorii. Jak sama powiedziała, chce dalej poznawać Adama i to on będzie teraz tworzył z Wiktorią.

Klaudia miała trudny orzech do zgryzienia, bo zostało trzech panów Bartek R., Armin i Arek. Wiedząc, że Armin i Bartek tworzą już trwałe relacje z dziewczynami, nie chciała rozbijać tych par. Zatem pozostał do wzięcia Arek. Ale uzasadnienie Klaudii nie wybrzmiało najlepiej:

-„Z racji tego, że widzę, że do wyboru zostały trzy osoby, jestem zmuszona wybrać Arka”. Karolina szybko odpowiedziała Islanderce: -„To nie są kolonie i tutaj nikt nie jest do niczego zmuszony, więc jeśli to jest jakiś przymus to może lepiej opuścić Wyspę miłości jeśli nie widzicie tutaj dla siebie.” Kolejna dziewczyna, która wybierała to była Laura i oczywista była jej decyzja, bo Armin nadal stanął przy boku Islanderki. Na końcu została Karolina i Bartek i jasne stało się także, że ta dwójka Wyspiątek będzie nadl razem rozwijać relację.

Łukasz szybko zadomowił się na Wyspie miłości. Weronika oprowadziła chłopaka po willi i wszystko mu pokazała. Ale i panowie otoczyli „opieką” nowego kolegę i wypytywali go o pierwsze wrażenia na wyspie. Łukasz przyznał, że woli co prawda brunetki, ale Werka zrobiła dobre wrażenie na Islanderze jej zdecydowana postawa spodobała się chłopakowi. Dziewczyny nie ukrywały, zainteresowania Łukaszem i chętnie wzięły go na rozmowę.

Weronika z Lori przyznały, że Bartek strażak i Łukasz są do siebie bardzo podobni, niemalże jak bracia. Dziewczyny były zadowolone i stwierdziły, że tworzą bliźniacze pary. Zabawy w basenie aktywnie animował Bartek R. Był „przewodnikiem” i z kilkoma Islanderkami ćwiczył i aktywnie narzucał zadania w wodzie. Niestety Arek miał chwilę na refleksję, gdy samotnie spędzał czas i przyglądał się jak pozostali Isalnderzy dobrze spędzają czas. Albert z Adamem krótką relaksując się w słońcu zachwycali się obiadem i posiłkami, które zjadają na wyspie. Potem płaskie kamienie w morzu sprowokowały ich do głębszej dyskusji o wodach szerokich, które na swym dnie chowają wiele skarbów.

Wieczorem Islanderzy bawili się w sexy kalambury. Każda para losowała zadanie do wykonania lub pozycję łóżkową. Należało pokazać precyzyjnie tak, aby reszta Wyspiątek odgadła pokazaną zagadkę. O ile każda para miała z tego ubaw i dobrą zabawę, to znowu pojawił się problem między Klaudią i Arkiem. Dziewczyna przeczytała zadanie i od razu krzyknęła, że tego nie pokaże z Arkiem. Nastąpiła konsternacja i zażenowanie wśród Wyspiątek. Arek stał zdenerwowany, a Klaudia uparcie odmawiała wspólnej zabawy. Na pomoc przybyła Lori, która wspomogła Arka i razem z nim przystąpiła do pokazania intymnej figury. Klaudia zepsuła nieco atmosferę zabawy.

Rozwiń

Karolina i Bartek mieli także mieli nieudane wejście. Ich zadaniem były wybrać po trzy osoby i pocałować się z nimi, czując do tych Islanderów największe seksualne napięcie. Obie strony zabawiły się odważnie i był to pretekst do niemiłej rozmowy między Karoliną i Bartkiem.

Noc w kryjówce spędzili Ania z Albertem, ale to nie był wymarzony pobyt dla Alberta. Ich oczekiwania nieco się różniły.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

Jest pomysł na rewitalizację Góry Zamkowej