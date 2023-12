Maciej Orłoś kiedyś i dziś. Tak wyglądał, gdy zaczynał przygodę z „Teleexpress”! Publikujemy wyjątkowe zdjęcia

Maciej Orłoś wraca do „Teleexpressu”

Jedną z osób, które kilka lat temu odeszły z TVP a są do dziś z nią mocno kojarzone, jest Maciej Orłoś. Po ośmiu latach wraca on na antenę TVP, by poprowadzić „Teleexpress”, podaje portal Wirtualne Media. Wcześniej współtworzył od serwis informacyjny od Od 15 czerwca 1991 roku do końca sierpnia 2016 roku! To nie był jedyny format, w którym się pojawiał - widzowie mieli również szansę oglądać go w innych programach TVP1, w tym - w 1998 r. - w weekendowych wydaniach Wiadomości, które prowadził w duecie Barbarą Górską. Orłoś był także autorem i prowadzącym programów Oko w oko i A to Polska właśnie!, prowadził też magazyny kulturalne Trochę kultury, Pociąg do kultury i Cooltura oraz Przyjaciele.