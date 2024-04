Magdalena Boczarska i jej o 7 lat młodszy ukochany zachwycają na scenie! Tak wyglądała premiera spektaklu „Wypiór”

W Teatrze IMKA 16 kwietnia odbyła się premiera spektaklu „Wypiór”, z Magdaleną Boczarską i Mateuszem Banasiukiem w rolach głównych. Spektakl wyreżyserował Paweł Świątek, a w obsadzie znaleźli się również Oskar Hamerski i Monika Janik-Hussakowska. Zobaczcie zdjęcia z premiery.

O czym jest spektakl „Wypiór”?

„Wypiór” opowiada o perypetiach dwojga 30-latków z wielkiego miasta, których życie i związek przeżywają poważny kryzys. Niespodziewanie stają przed wyzwaniem, które wywraca ich świat do góry nogami. Jedną z kluczowych ról odgrywa postać przeistoczonego w wampira Adama Mickiewicza, co nadaje spektaklowi surrealistyczny wymiar. Zaskakujący zwrot akcji z udziałem Mickiewicza, ikony polskiej literatury, wprowadza elementy fantastyczne i poetyckie, które tworzą unikalne połączenie z realistyczną opowieścią o relacjach międzyludzkich. Jak zapewniają twórcy, „Wypiór” to spektakl, który bawi, zaskakuje i skłania do refleksji.

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk - różnica wieku

Magdalena Boczarska i 7 lat młodszy Mateusz Banasiuk, aktorska para w życiu, tym razem spotkała się również na teatralnej scenie.

Bardzo się cieszę, że po 10 latach trafiliśmy wreszcie po raz pierwszy razem na deski teatru i to w projekcie, który jest artystycznie bardzo ważny i ciekawy. To była taka okazja, że żadne z nas nie wyobrażało sobie odmówić. Dostaliśmy inspirującą propozycję udziału w sztuce „Wypiór” Grzegorza Uzdańskiego. Ten tekst jest napisany trzynastozgłoskowcem z zachowaną średniówką i był nominowany do Paszportów Polityki - opowiadała o spektaklu na antenie TVN Magdalena Boczarska.

Pierwszy raz dostaliśmy tak ciekawy spektakl do zagrania. Współczesny, wspaniały, dowcipny tekst. Wielkie wyzwanie. Dodatkowo para, która przechodzi niemoc twórczą, wampir, który mieszka w szafie i wysysa z nich tę energię, a do tego jeszcze kotka, która między nami chodzi i próbuje się do nas dobrać. To połączenie sztuki i humoru, która bardzo lubię - dodawał w tej samej rozmowie Mateusz Banasiuk.

Boczarska i Banasiuk nie chcieli razem grać?

Aktorski team przez lata konsekwentnie odmawiał wspólnych projektów, przełomem był film „Rożyczka 2”. Teraz zdecydowali się też zagrać razem w teatrze. Na premierowe przedstawienie do IMKI przybyli m.in. :

Olga Bołądź i Jakub Chruścikowski,

Małgorzata Kidawa-Błońska i Jan Kidawa-Błoński,

Tomasz Karolak,

Autor: AKPA Zobaczcie zdjęcia z premiery

