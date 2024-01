Magdalena Modra jest jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Jej 17-letnia córka Mia Krupska powala urodą!

Magdalena Modra podbiła polski show-biznes

Powiedzieć, że Magdalena Modra podbiła polski show-biznes, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Urodzonej we wrześniu 1980 roku aktorce udało się to na kilku płaszczyznach - była modelką, osobowością telewizyjną oraz piosenkarką, a dzisiaj z powodzeniem realizuje się jako aktorka.

Magdalena Modra na ekranach TV po raz pierwszy pojawiła się w 2001 roku, gdy wzięła udział w takich reality show jak „Gladiatorzy”, „Amazonki” czy „Łysi i Blondynki”. Dwa lata później przyszedł czas na słynny „Bar”, aż w końcu zaczęła grać w filmach i serialach. Oglądaliśmy ją w takich tytułach, jak m.in.:

„Legenda”,

„Polisz kicz projekt... kontratakuje!”,

„Na Wspólnej”,

„Piksele”,

„Ojciec Mateusz”,

„Rodzinny interes”