Magdalenie Górskiej powstanie warszawskie jest wyjątkowo bliskie. „Takich autorytetów szczególnie potrzebujemy!”

Magdalena Górska o powstaniu warszawskim

Magdalena Górska to świetnie znana aktorka serialowa, która zabłysnęła między innymi rolą w „Pierwszej miłości”. Ostatnio, z okazji 79. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, gwiazda opowiedziała o swojej walce o pamięć i o tym, dlaczego powstanie jest jej szczególnie bliskie. Jak się okazuje, Górska jest personalnie związania z powstaniem i niezwykle ważne jest dla niej to, by jej córki dobrze znały historię stolicy.