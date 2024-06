Marcin Hakiel i ciężarna Dominika skupili na sobie całą uwagę! Tak gwiazdy brylowały w kreacjach rodem z serialu „Bridgertonowie”

Ma 57 lat i wygląda jak młody bóg! Co za klata!

Serial „Bridgertonowie” to popularna produkcja dostępna na platformie Netflix. Oparty na serii powieści autorstwa Julii Quinn, osadzony jest w czasach regencji w Anglii. Opowiada historię rodziny Bridgertonów, której członkowie starają się znaleźć miłość i szczęście w świecie pełnym intryg i skandali. Trzecia część serialu, która jest obecnie promowana w Polsce, skupia się na relacji Penelope Featherington z Colinem Bridgertonem, granym przez Luke'a Newtona.

Serial charakteryzuje się barwną scenografią, pięknymi kostiumami oraz nowoczesnym podejściem do klasycznego dramatu kostiumowego. Adjoa Andoh, czyli serialowa Lady Danbury, to uznana brytyjska aktorka teatralna i filmowa, regularnie występująca w Royal Shakespeare Company. Jest znana z ról w takich produkcjach jak „Doctor Who”, gdzie zagrała Francine Jones oraz „Invictus”. Natomiast Claudia Jessie, wcielająca się w rolę Eloise Bridgerton, jest znana z ról w serialach „Vanity Fair” i „Line of Duty”.

