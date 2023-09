Marek Perepeczko i Agnieszka Fitkau-Perepeczko. To była miłość od pierwszego wejrzenia! Uczucie przetrwało rozłąkę i trwało dekady

Agnieszka Fitkau-Perepeczko i Marek Perepeczko: miłość od pierwszego wejrzenia

Ich relacja była wystawiona na wiele prób. Przetrwali wszystkie - nawet rozłąkę. Fitkau-Perepeczko, jako modelka mody polskiej, pod koniec lat 70. zdecydowała się na wyjazd do Australii. Co wróciła, już planowała kolejny wyjazd. Zakochany Perepeczko podążył za żoną, ale nie odnalazł się tam tak, jak ona, wrócił więc do ojczyzny. Niestety - frustracja, brak pracy i tęsknota za ukochaną sprawiły, że aktor ukojenia szukał w jedzeniu. Niegdyś zbudowany jak młody bóg serialowy Janosik stał się idealnym kandydatem do roli świętego Mikołaja. Żona ściągnęła go do Australii i zdołała zmotywować do utraty wagi. Na obczyźnie Perepeczko jednak się nie odnajdywał, wrócił więc do Polski i cierpliwie czekał na żonę, mierząc z frustracją, osamotnieniem i brakiem nowych propozycji zawodowych. Ona jednak się nie spieszyła, co więcej - w międzyczasie układała sobie życie i poznała kogoś.