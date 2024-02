Marek Sierocki ma nowy program w Telewizji Polskiej! Pojawi się w show „To jest grane” TVP2 Redakcja Telemagazyn

Gdy media obiegła wieść o rozstaniu Marka Sierockiego z Telewizją Polską, wielu nie mogło w to uwierzyć. Nic dziwnego - Sierocki to żywa legenda i twarz TVP. Okazuje się jednak, że doniesienia o końcu Sierockiego są mocno przesadzone, a on sam wcale się z widzami nie żegna. Wraca już wkrótce z nowym show!