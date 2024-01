Maria Pawłowska nową gwiazdą „Korony królów”! Zachwyca urodą!

Kim jest Maria Pawłowska?

Maria Pawłowska po raz pierwszy na małym ekranie pojawiła się w 2012 roku, gdy gościnnie zagrała w serialach „Komisarz Alex” oraz „Hotel 52”. Zanim zobaczyliśmy ją w większej roli, zaliczyła też małe epizody w serialach „Przepis na życie” (2013) i „Ojciec Mateusz” (2014). Ale jej czas dopiero miał nadejść... W „M jak miłość” Maria Pawłowska po raz pierwszy pojawiła się w 2017 roku. Zadebiutowała w odcinku nr 1325, jako Ania Olech. Pawłowska zaliczyła „wejście z buta” do serialu, gdy chciała ratować Marcina Chodakowskiego przed rzekomym samobójstwem! W ten sposób zagościła w życiu mężczyzny na dłużej i narobiła niemałego zamieszania w życiu bohaterów popularnej „Emki”!

Maria Pawłowska - inne role

Maria Pawłowska swoją pierwszą główną rolę kinową zaliczyła w 2014 roku w filmie „Karuzela” Roberta Wichrowskiego. Co ciekawe, to właśnie tam po raz pierwszy wspólnie grała z Mikołajem Roznerskim, czyli Marcinem Chodakowskim z „M jak miłość”. Wcześniej natomiast mogliśmy aktorkę oglądać w małej roli w głośnym „Mieście 44” Jana Komasy, a w 2015 roku, obok m.in. Ewy Szykulskiej, zagrała w rosyjskim filmie „W daljokom sorok piatom... wstreczi na elbie”. Niestety produkcja nigdy nie trafiła do polskich kin.