Marta Lipińska zachwycała już od czasu studiów. Mężczyźni tracili dla niej głowę! Tak się zmieniała Michałowa z serialu „Ranczo”

28-letnia gwiazda poznała o sześć lat młodszego Macieja Englerta w 1968 roku. Zaintrygował ją tym, że był zupełnie różny od mężczyzn, których znała do tej pory.

Pobrali się jeszcze w tym samym roku. Mają dwoje dzieci - córkę Annę, kostiumografkę i syna Michała, operatora filmowego i partnera Mai Ostaszewskiej. Marta Lipińska i Maciej Englert, który w 1981 roku został dyrektorem Teatru Współczesnego, są razem już od 53 lat. Jak stworzyć związek, który ma szansę przetrwać tak długo?

Taki staż to oczywiście nie jest prosta sprawa. Sama miłość nie wystarczy, by było dobrze. Ja wciąż podziwiam swojego męża. Jest prawdziwym mężczyzną i prawym człowiekiem. Nie udało mi się tylko namówić go, żeby przestał palić. Najważniejsze, że ciągle lubimy być we dwoje - powiedziała aktorka (za Kobieta.wp.pl). Ich wspólną pasją jest hodowla kwiatów.