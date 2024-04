Anna Karczmarczyk to prawdziwa piękność! Tylko spójrzcie na jej hipnotyzujące oczy! Oczarowała na premierze „Lekcje tańca”!

Premiera spektaklu „Lekcje tańca”

O czym jest spektakl „Lekcje tańca”?

Akcja opowiadania rozgrywa się w Nowym Jorku. Ona jest zawodową tancerką po wypadku i zmuszona jest zrezygnować ze swoich marzeń i kariery. On z kolei to profesor w spektrum autyzmu na Nowojorskim Instytucie Technologicznym. Ever i Senga są sąsiadami, jednak wielka metropolia sprawia, że można funkcjonować obok siebie, nie wiedząc o swoim istnieniu. Gdyby nie pierwszy krok Evera, który natychmiast musi nauczyć się tańczyć, losy tej dwójki nigdy by się nie połączyły. „Lekcje tańca” to niezwykle humorystyczna i wrażliwa historia ludzi, którzy pragną bliskości, równocześnie się jej bojąc.