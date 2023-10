„Migranci”. Wyjątkowy serial dokumentalny o kryzysie imigracyjnym w Europie na antenie TVP. Kiedy i gdzie oglądać?

„Migranci” - premiera na antenie TVP

„Migranci” to pierwszy z cyklu reportaży o kryzysie migracyjnym w Europie. Do Włoch przyjeżdżają setki tysięcy ludzi z Afryki i krajów Bliskiego Wschodu. Włosi nie potrafią zatrzymać migrantów i oczekują pomocy. Komisja Europejska przedstawiła plan działania, ale nic nie wskazuje na to, by mógł on rozwiązać narastające problemy.

Pięcioodcinkowy serial dokumentalny ukazuje przyczyny i skutki kryzysu imigracyjnego w Europie. Jacek Łęski próbuje nie tylko opisać zjawisko w różnych krajach europejskich, ale też szuka odpowiedzi na pytanie - dlaczego? Dlaczego miliony migrantów z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu znalazło się w Europie mimo sprzeciwu europejskich społeczeństw? Dlaczego Europa nie powstrzymuje migrantów tylko próbuje ich rozdzielić po różnych krajach? Dlaczego wszystkie próby integracji przybyszów zawiodły? Co dalej? Czy zmiany są jeszcze odwracalne? By znaleźć odpowiedzi, kilka ekip TVP realizował zdjęcia w kilku krajach europejskich oraz w Tunezji i Iraku.