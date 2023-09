Mikołaj Krawczyk z żoną brylował na otwarciu! To dla niej porzucił Agnieszkę Włodarczyk! Podobna do Anety Zając?

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak brylowali na evencie!

Mikołaj Krawczyk to świetnie znany aktor, między innymi dzięki roli w serialu „Pierwsza miłość”. To właśnie tam poznał Anetę Zając, z którą przez wiele lat tworzyli wzorowy i jeden z najbardziej lubianych związków w polskim show biznesie. Para doczekała się synów-bliźniaków: Roberta i Michała (ur. 24 marca 2011). Całe polskie media huczały od plotek, gdy padła informacja o ich rozstaniu. Na domiar złego, Krawczyk odszedł od ukochanej do innej kobiety, nazwanej przez media femme fatale - Agnieszki Włodarczyk. Wielka miłość nie przetrwała jednak próby czasu, a w 2016 roku, Krawczyk związał się z Sylwią Juszczak, z którą rok później wziął ślub cywilny. Para doczekała się córki - Konstancji (ur. 7 marca 2019).