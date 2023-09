Monika i Robert Janowscy świętują 10. rocznicę ślubu! Odnowili przysięgę małżeńską! Mamy zdjęcia ze ślubu!

Robert Janowski kochany przez Polaków

Robert Janowski to jedna z tych postaci, których przedstawiać nie trzeba. Jest osobowością telewizyjną, piosenkarzem oraz aktorem; lata temu zdobył sławę za sprawą musicalu „Metro”, co otworzyło przed nim wiele drzwi. W 1997 roku został prowadzącym program „Jaka to melodia” i zapewne nie spodziewał się wtedy, że ten teleturniej uczyni z niego wielką telewizyjną gwiazdę! Przygoda z „JTM” trwała aż do 2018 roku, jednak później odsunięto Janowskiego od prowadzenia show, z czym początkowo fani programu nie mogli się pogodzić. Na tym stanowisku początkowo zastąpił go Norbi, a później tę rolę przejął Rafał Brzozowski.