Monika Jarosińska wtulona w ukochanego bryluje na evencie! Para jak z żurnala? Gosia Andrzejewicz i Anna Popek wyglądały olśniewająco!

Piękna jest stąd panorama Warszawy, niektórzy mówią o niej warszawski Manhattan. Pewne jest to, że od pięćdziesięciu lat właśnie ten budynek i ten hotel jest integralną częścią tego wspaniałego krajobrazu. Na co dzień pracuję niedaleko, bo przy Marszałkowskiej 76, dzień dobry TVN, ale mam też pewne wspomnienia z dzieciństwa związane z tym miejscem i tym budynkiem, bo do głowy mi nie przyszło ponad trzydzieści lat temu, jak przychodziłem tutaj z moją kochaną babcią do Pewexu, że będę kiedyś prowadził galę z okazji pięćdziesięciolecia tego wspaniałego hotelu. Cieszę się, że są Państwo z nami i już teraz uprzejmie proszę o wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy sprawiają, że tutaj jest tak wspaniale, dla wszystkich pracowników tego hotelu - powiedział, rozpoczynając urodzinową Galę, Mateusz Hładki.

Wieczór pod hasłem przewodnim „Panorama novej ery! 50 lat nowoczesności" był ukoronowaniem jubileuszu hotelu, który jest ikoną stolicy na stałe wpisaną w krajobraz centrum Warszawy. Łącząc elementy bogatej historii z ambitnymi planami na przyszłość, Novotel Warszawa Centrum nieustannie celebruje wizję nowoczesnego hotelarstwa. Nie zabrakło nawiązań do dawnego hotelu Forum, który przywitał gości w połowie lat 70. ubiegłego stulecia, stając się miejscem spotkań łączącym różnorodne kultury i gości przyjeżdżających do stolicy. Uroczystość przywołała wspomnienia o wykwintnych bankietach oraz niezapomnianych wydarzeniach towarzyszących rozwojowi miasta i niczym w kalejdoskopie pokazywała ewolucję hotelu oaz plany na przyszłość. - Jubileusz 50-lecia to doskonała okazja, żeby podziękować wszystkim naszym gościom, partnerom oraz pracownikom za pełną pasji i poświęcenia pracę. Novotel Warszawa Centrum to nie tylko miejsce, to przede wszystkim ludzie. Przez pięć dekad hotel kształtował i nadal kształtuje, kolejne pokolenia hotelarzy. Mimo dynamicznych zmian w branży hotelarskiej, nasza gościnność pozostaje niezmiennie ponadczasową wartością, co doskonale pokazuje nasza historia - zaznaczył Wojciech Kęsik, dyrektor hotelu Novotel Warszawa Centrum.