Oto zwycięzcy „Czas na Show. Drag Me Out”! Tak wyglądał wielki finał!

FINAŁ „Czas na Show. Drag Me Out” - co się wydarzyło?

Za nami najważniejszy moment w programie „Czas na Show. Drag Me Out” – wielki finał, w którym trzy finałowe pary zmierzyły się w walce o wygraną i złote diademy królowych Dragu. Finałowy odcinek otworzył występ najlepszych z najlepszych, czyli trzech finalistek Drag Mentorek - Himery, Gąsia i Twojej Starej.

Po wspólnym numerze Drag Mentorki wróciły do swoich podopiecznych, żeby wraz z nimi przygotować się do finałowych występów. Jako pierwsi na scenie pojawili się Marcin Łopucki jako Lady FitMess i Twoja Stara, którzy zrobili epickie i jak na siebie niezwykle poważne show do utworu Roxette „Listen to Your Heart”. Jurorzy byli zgodni. To był występ godny wielkiego finału!