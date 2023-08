Muniek Staszczyk pochwalił się córką! 30-letnia dziś Maria jest podobna do swojego sławnego ojca?

Tak dziś wygląda córka Muńka Staszczyka

Muniek Staszczyk to osoba, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Słynny muzyk już od przeszło 40 lat jest liderem zespołu „T. Love”, z którym do dziś tworzy kolejne przeboje. Choć Muniek Staszczyk to wyjątkowo medialna osoba, to stosunkowo niewiele wiadomo na temat jego życia prywatnego. Pewnym jest, że od 30 lat jest mężem Marty z którą ma dwoje dzieci: urodzonego w 1990 roku Jana i 3 lata młodszą Marię, która jakiś czas temu stanęła na ślubnym kobiercu.

Niedawno słynny rockman postanowił pochwalić się swoim fanom tym, jak obecnie wygląda jego ukochana córka. Na Instagramie zespołu „T. Love” pojawiło się wspólne zdjęcie Muńka z Marią, którzy razem bawili się na ostatnim koncercie grupy „Depeche Mode” na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zdaniem internautów komentujących zdjęcie, 30-letnia zdecydowanie bardziej przypomina swoją mamę. Zgadzacie się z nimi?