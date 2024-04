„Rolnik szuka żony 10”. Darek już tak nie wygląda. Widzowie programu mogą go teraz nie poznać!

Widzowie „Rolnik szuka żony 10” zapamiętają Darka na długo

Tym, którzy oglądali 10. edycję „Rolnik szuka żony”, z pewnością nie trzeba przedstawiać Darka. 28-rolnik początkowo w oczach widzów uchodził za jednego z najbardziej ułożonych uczestników, który bez problemu powinien szybko znaleźć dla siebie tą jedyną. I przez większość odcinków wszystko wskazywało na to, że tak rzeczywiście się stanie. Rolnik szybko złapał wspólną więź z Nicolą, która ostatecznie została jego wybranką.

Dziewczyna szybko zauroczyła się rolnikiem, który już w trakcie programu oficjalnie ogłosił, że tworzy z Nicolą związek. Dziewczyna była tym zachwycona, jednak od czasu tej deklaracji, Darek zaczął coraz bardziej trzymać swoją wybrankę na dystans. Ostatecznie relacja Darka i Nicoli nie przetrwała, zaś sposób w jaki rolnik ją zakończył, mocno rozzłościł telewidzów. Jak się okazało, Darek postanowił rozstać się z Nicolą przez SMS, a w finale programu praktycznie cały czas w lekceważący sposób odnosił się do swojej wybranki. Doszło nawet do tego, że mężczyzna zaczął argumentować rozstanie z 22-latką słowami, iż... Nicola nie potrafi donieść herbaty do stołu! Nic dziwnego, że Nicola dała się ponieść emocjom i uroniła kilka łez, ale widzowie byli zgodni - w tym przypadku nie było za kim płakać.