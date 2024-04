„Pierwsza miłość” odcinki 3811 - 3814. Michał zdradza Grażynę na lewo i prawo! Romansuje z Ewą pod nosem Wekslera! [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PRZYSZŁYCH ODCINKÓW„PIERWSZEJ MIŁOŚCI”

W najnowszych odcinkach „Pierwszej miłości” sporo się będzie działo u Grażyny i Michała. Niedługo po tym, jak Domański zszedł się z Grażyną, ta zaczęła podejrzewać, że może on mieć inną kobietę na boku. Grażyna zaniepokojona o swoją relację z Michałem, zasięga porady wróżki. Z początku nie jest przekonana do jej przepowiedni. Gdy część z nich zaczyna się spełniać, dyrektorka We-Med chce usłyszeć więcej na temat partnera. To, czego się dowie, wywoła niemały szok.

Nieoczekiwanie Michał wda się w romans z byłą żoną. Ewa i jej były mąż wstydzą się tego, co między nimi zaszło. Tymczasem Karol odmawia jej pomocy dla Krystiana, który znów ma kłopoty przez narkotyki podrzucone Kalinie przez Oliwkę. Wygląda na to, że w tej całej sytuacji tylko Michał jest dla Ewy wsparciem. Przed nimi poważne rozterki. Czy stara miłość faktycznie nie rdzewieje?