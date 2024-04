„Pierwsza miłość” odcinki 3808 - 3818. Mateusz wrócił! To on porwał i zabił synka Emilki i Bartka!? [STRESZCZENIA ODCINKÓW] Redakcja Telemagazyn

„Pierwsza miłość” - w najnowszych odcinkach będzie się działo. Po tym, jak synek Emilki i Bartka znika w tajemniczych okolicznościach, trop policji prowadzi do dawnego prześladowcy Emilki i Marty - Mateusza. Czy to faktycznie on stoi za zniknięciem małego Norberta i czy dziecko w ogóle jeszcze żyje? Sprawdźcie, co się wydarzy w nowych odcinkach „Pierwszej miłości”!