„Na dobre i na złe”. Katarzyna Bujakiewicz cieszy się niezmienną sympatią widzów. Tak się zmieniała! „Nie muszę nikomu nic udowadniać!”

Katarzyna Bujakiewicz: kariera

Aktorka, znana między innymi z ról w serialach „Na dobre i na złe” i „Magda M.” pochodzi z Poznania. To właśnie w tamtejszym I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego zdała maturę, po której postanowiła zdawać na studia aktorskie we Wrocławiu. Swoje spektakle dyplomowe zagrała w Teatrze Nowym w Poznaniu oraz Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Po ukończeniu studiów otrzymała angaż w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, z którym była związana do 2003 roku. Następnie rozpoczęła pracę w Teatrze Polskim w Poznaniu.