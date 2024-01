Na „Farmie” zapanował głód! Uczestnicy nie mają co jeść!

„Farma” wystartowała po raz trzeci

Rolnik Szymon - i uczestnicy programu Polsat „Farma” już wiedzą, że czeka ich wyzwanie! To właśnie on, poza prowadzącymi program Marceliną Zawadzką i Iloną Krawczyńską, daje uczestnikom zadania i…

Uczestnicy „Farmy” głodują?

„Farma” to program, w którym liczy się wytrzymałość psychiczna i fizyczna, umiejętność dbania o zwierzęta i strategia. Do wygrania jest 100 tysięcy złotych, Złote Widły oraz tytuł Farmera Roku. Uczestnicy coraz bardziej zmagają się z problemami np. głodem. Kobiety, które jako pierwsze weszły na farmę nie mają co jeść i co włożyć do garnka. Jedzą sałatę. Nie przeczytały niestety Księgi Farmy, w której były wszystkie informacje jak zdobyć jedzenie, czyli mają krowy (mleko, z którego mogą zrobić twaróg), mają ogródek itd.