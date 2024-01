„Farma 3” odcinek 3. Pojawili się pierwsi mężczyźni! Nie wszystkie farmerki są zachwycone

W międzyczasie Kamila wdała się w niepotrzebną pyskówkę z Iloną Krawczyńską, która zarzuciła dziewczynom, że mogłyby spokojnie przebiec na kołowrotku o wiele większy dystans. To początek kłopotów Kamili na farmie?

Już po pierwszej nocy okazało się, że zbudowane przez farmerki pastwiska, które w rzeczywistości były maleńkimi zagrodami, nie spełniły swoich zadań. Zwierzęta w kilka godzin wyjadły całą trawę i musiały zostać wypuszczone. Niedługo później na poranną kontrolę farmerek przybył Szymon wraz z Iloną Krawczyńską. Jak ocenili oni zadania wykonanie przez dziewczyny? Zdaniem prowadzącej dystans 10 km pokonany przez farmerki na kołowrotku był mocno niezadowalający. Gdyby pokonały większy dystans, mogłyby zgarnąć maksymalną nagrodę przewidzianą za to zadanie - czyli 3 kosze pełne jedzenia (z mięsem, warzywami oraz słodyczami i orzechami). Za dystans 10 km prowadzący pozwolili im na wybranie tylko jednego. Dziewczyny wybrały ten ostatni.

Podczas kontroli wykonanych przez dziewczyn pastwisk, Szymon nie zostawił na nich suchej nitki. Były zdecydowanie za małe i źle zbudowane, a ponadto stwarzały niebezpieczeństwo dla zwierząt. Zadanie oczywiście nie zostało zaliczone, a pastwiska musiały być zrobione od nowa. Dziewczyny zarzuciły Margaret, że ta od początku wprowadziła je w błąd mówiąc o zagrodach, a nie pastwiskach i przez to ich praca poszła na marne.

Gdy Margaret słuchała kolejnej bury od Szymona, w domu doszło do potężnej kłótni Amandy z Kamilą, które pożarły się właściwie nie wiadomo o co. Doszło do tego, że Kamila zarzuciła Amandzie, że cały czas ją prowokuje a dziewczyny zaczęły wzajemnie obrzucać się bluzgami, które było słychać aż na zewnątrz. Kamila w pewnym momencie nie wytrzymała i zdjęła swój mikrofon.