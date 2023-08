„Na sygnale” odcinek 461. Piotr martwi się o pracę i swoją przyszłość. Po poradę sięga w nietypowe miejsce! [NOWY SEZON]

„Na sygnale” nowy sezon, odcinek 461. w poniedziałek, 28 sierpnia o 21:55 w TVP2!

Co się wydarzy w 461. odcinku serialu „Na sygnale”?

Anna martwi się problemami Czarka w szkole. Wiktor postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i załatwić je "po męsku"... Piotr martwi się o pracę. Spotyka się Karolem - kolegą z lat szkolnych, który udziela mu koleżeńskich rad. Anna z zespołem trafia do młodego mężczyzny zgłaszającego problemy kardiologiczne. Okazuje się, że pacjent nadużywa insuliny, a powodem takiego zachowania jest... jego żona. Zespół Wiktora z kolei trafia do dwóch młodocianych. Chłopcy ulegli wypadkowi w czasie nagrywania filmiku do Internetu. Relacjonują karkołomne wyzwania prześcigając się w pomysłach i rywalizując między sobą w zdobyciu sławy.