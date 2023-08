„Barwy szczęścia” odcinki 2826 - 2830. Pogrążona w żałobie Kasia wchodzi w konflikt z Walerią. Tymczasem Stański zdradza żonę! [NOWY SEZON]

„Barwy szczęścia” odcinki 2826 - 2830. Nowy sezon serialu zacznie się z przytupem. Kasia będzie zmagała się ze stratą ojca i wejdzie w konflikt z Walerią. Stański wpadnie w ramiona Karoliny!

Namiętność i zemsta - zapraszamy na START 17. SEZONU „Barw szczęścia”!

Jakie niespodzianki czekają na Widzów serialu tuż po wakacyjnej przerwie – w odcinkach numer 2826 do 2830? Kasia (Katarzyna Glinka) będzie w szoku, gdy odkryje, że Waleria chce pochować Stefana w Norwegii, a nie w Polsce. Mimo bólu, Sadowska zrobi jednak wszystko, by w trudnych chwilach wesprzeć Ksawcia (Bartosz Gruchot)… - Smutno mi…

- Wiem, wszystkim nam jest smutno. Chodź, możesz pooglądać ze mną zdjęcia dziadka.(…) Dziadek dużo się śmiał... I był wesoły. I takim go zapamiętamy, co? Zarażającego uśmiechem!

- Ja dziadka nigdy nie zapomnę!

- To bardzo ważne. Jak długo będziemy o dziadku pamiętać, tak długo on będzie wśród nas…. Z kolei Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) – razem z Madzią (Natalia Sierzputowska) - weźmie udział w grze promującej sklep Kępskiego. A po wspólnej zabawie Tomasz (Jakub Sokołowski) zaprosi dziewczynę na romantyczną kolację... która zmieni się w pełen namiętności weekend!

- Wcześniej rzadko gotowałem, ale teraz… No, wiesz, skoro mógłbym mieć dla kogo…

- „Mógłbyś mieć”?

- Musiałabyś mnie częściej odwiedzać.

- Musiałoby mi smakować...

- A co, jest kiepsko?

- W zasadzie… jest całkiem znośnie...

Wiktor (Grzegorz Kestranek) wykorzysta za to okazję, by zbliżyć się do Madzi i zaproponuje koleżance lekcje jazdy na desce. - No więc, chodzi o to, że… Bo ja dosyć dobrze sobie radzę, więc chętnie bym cię poduczył… jeślibyś oczywiście chciała! Tak tylko mówię…

A gdy młodzi zaczną się spotykać Oliwka z Tomaszem zgłoszą weto! Zbrowska uzna, że syn Kępskiego próbuje dziewczynę wykorzystać.

- Nie sądzisz, że to trochę dziwne, że nagle teraz się tobą zainteresował?(…) On chyba za mną nie przepada. Co, jeśli coś kombinuje?

A Tomasz otwarcie juniora zaatakuje. - Wiktor, w co ty pogrywasz? Chcesz mi zrobić na złość?(…) Magda jest przyjaciółką Oliwki... To chyba trochę niezręczna sytuacja, nie sądzisz?

- Umawianie się z dużo młodszą też może być niezręczne…

- Czyli to jednak specjalnie?! Za to w finale: zdrada Stańskiego! W premierowych odcinkach Bruno (Lesław Żurek) przyjedzie do Warszawy, by wesprzeć Karolinę (Marta Dąbrowska) i złoży w jej sprawie zeznania w prokuraturze. A po powrocie do hotelu… oboje padną sobie nagle w ramiona!

„Barwy szczęścia" - o czym jest serial?

„Barwy szczęścia" to polski serial obyczajowy emitowany na antenie TVP2. Opowiada losy bohaterów zamieszkujących ulicę Zacisznej na osiedlu „Pod Sosnami” w Warszawie. Jest emitowany od 27 września 2007. Serial ten jest szóstym w kolejności najdłużej nadawanym serialem w Polsce. W 2012 roku zdobył Złotą Telekamerę, dołączając przy tym do grona polskich seriali posiadających tę nagrodę – "M jak miłość" i "Na dobre i na złe".

