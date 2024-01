„Barwy szczęścia” odcinki 2914-2918. Kasia spakowała walizki! Odejdzie od Łukasza? [STRESZCZENIE ODCINKÓW]

Czas na kolejny tydzień z serialem „Barwy szczęścia”. W odcinkach 2914-2918 emocji nie zabraknie! Kasia spakowała walizki! Odejdzie od Łukasza? Sprawdźcie, co jeszcze się wydarzy!

„Barwy szczęścia” - kiedy oglądać w TV? ZDJĘCIA Z NADCHODZĄCYCH ODCINKÓW „BARW SZCZĘŚCIA” Dla Oliwki tydzień zacznie się nerwowo, bo pojawią się sygnały, że jeden z jej kremów powoduje u klientek uczulenia. Gdy Zbrowska spróbuje kryzys opanować, wpadnie w jeszcze większe kłopoty, bo narazi się Stańskiemu – gdy ten odkryje, że w godzinach pracy była poza hotelem i zajmowała się własną firmą. I w efekcie Bruno postanowi dziewczynę zastąpić. - Justin, znajdź nową kosmetyczkę... Oliwka już nie wyrabia. Mam tego dość! Gdy Kajtek spróbuje przyjaciółkę chronić, oberwie „rykoszetem”. - Doceniam, że jesteś lojalny i bronisz Oliwki, ale jak chcesz tu pracować, to oczekuję twojej lojalności wobec hotelu! Rozumiemy się?

A gdy o planach Stańskiego dowie się w końcu sama Zbrowska, będzie załamana.

- Potrzebuję tej roboty… Zwłaszcza teraz, kiedy przyszłość mojej firmy jest niepewna! W finale w hotelu pojawi się za to jej konkurentka: stylistka paznokci Ida (w tej roli Joanna Pocica). Pełna energii i pomysłów… A Oliwka zda sobie sprawę, że nowa koleżanka jest od niej lepsza i może jej odebrać większość klientek. Justin zorganizuje poza tym w hotelu dużą imprezę - połączoną z koncertem. A gdy pianista, którego wynajął, w ostatniej chwili występ odwoła, o pomoc poprosi Reginę. - Zagrasz zamiast niego?

- Tak z biegu, bez przygotowania, ustalonego repertuaru…?

- Jestem pod ścianą! Dobrze zapłacę!(…) Błagam... Uratujesz mi tyłek! Celina zaproponuje za to Łukaszowi kolejne wspólne śledztwo. A Sadowski, choć z początku będzie miał wątpliwości, znów ruszy do akcji.

- Łukasz, to jest legalna robota…

- Ale jednak prowokacja.

- To nie są gangsterzy, tylko producenci kranów. Chodzi o przekręt gospodarczy...

- O pieniądze. A jak chodzi o kasę, to może być różnie!

- Czyli jednak... wolisz marnować się za biurkiem - jako rzecznik?

- Wolę, żeby moja rodzina była cała, zdrowa i szczęśliwa.

- Nie będę cię namawiała do czegoś, co cię nie interesuje. Ale… szkoda. Byłbyś w tym świetny.

- Czekaj…

Kilka dni później dziennikarz swojej decyzji jednak pożałuje – gdy do Polski wróci Kasia. Bo gdy Celina przypadkiem zdradzi Sadowskiej, że oboje na nowo razem pracowali, jego żona wcale się z tego nie ucieszy.

- To nic takiego…

- A mnie się wydaje, że bieganie za przestępcami, to jednak „coś" takiego!

- Kasiu, wiem, czego się obawiasz, ale to zupełnie nie to... Żadna gangsterka, zwykły wywiad gospodarczy! Nic niebezpiecznego…

- Zawsze tak mówisz…

- Ale tym razem to prawda! Tymczasem Modrzycki zostanie nagle brutalnie zaatakowany i pobity – właśnie w związku ze śledztwem, w które zaangażował się wcześniej Łukasz. Gdy o „przygodzie” dziennikarza dowie się Kasia, u Sadowskich znów rozpęta się małżeńska burza. - Ty naprawdę nie czujesz, że on oberwał przez ciebie?(…) Wczoraj dostał Modrzycki, jutro być może ty! A potem ja albo Ksawery!

- Przestań, to nie są żadne gangsterskie klimaty, wendety i porachunki, to zwykła obyczajówka…

- Zwykła obyczajówka, jasne! Facet dostał kijem po głowie – luz, obyczajówka!

- Za co się nie weźmiesz, ściągasz jakieś niebezpieczeństwo! Prosiłam, żebyś trzymał się z daleka od takich spraw, ale jak zwykle moje prośby masz gdzieś! Nie będę cię już o nic prosić... Mam tego dosyć, rozumiesz? Dosyć!

A w finale ukochana Łukasza spakuje walizki, gotowa przenieść się z synem do Brzezin. - Ty chyba oszalałaś!? Z dzieckiem w te spartańskie warunki? Tam się jeszcze nie da normalnie funkcjonować!

- Jakoś sobie poradzimy! Dla Ksawerego to będzie przygoda, a ja będę mogła odetchnąć!

- Czy ty mi robisz na złość?

- Nie. Po prostu nie chcę narażać naszego dziecka na niebezpieczeństwo!

- I do tego reagujesz histerycznie!

- Histerycznie?! To ty wprowadzasz do naszego życia zagrożenie! Pomyślałeś w ogóle o tym?!

Na koniec zapraszamy za to na spotkanie z juniorami! W premierowych odcinkach Ewa z Aleksem przystąpią do zaległego egzaminu ósmoklasisty… który dla syna Aldony zakończy się klęską. A gdy matka zacznie robić mu wymówki, junior naprawdę się załamie. - Do żadnego dobrego liceum się nie dostaniesz! I co, do zawodówki pójdziesz? Rowy będziesz kopać?(…) Romantyk z bożej łaski, co za koleżankę skoczył w ogień!

- Dobra, masz rację! Zrobiłem z siebie idiotę, nie zdając w pierwszym terminie! Bo może jestem idiotą! Tak o mnie myślisz, prawda?!

Jak rodzina Grzelaków poradzi sobie z kolejnymi problemami?

