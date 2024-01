„Barwy szczęścia” odcinki 2911-2913. Tomasz przeprowadził Oliwkę do swojego mieszkania! Co jeszcze się wydarzy? [STRESZCZENIE ODCINKÓW]

Gdy nową ukochaną syna poznają Wanda z Henrykiem, zachwyceni jednak nie będą. Rodzice Kępskiego uznają, że Oliwka jest zbyt młoda i wyraźnie dadzą to obojgu odczuć.

Tomasz zrobi Oliwce niespodziankę, spakuje nagle jej walizkę i… przeprowadzi dziewczynę do swojego mieszkania. A następnego dnia Zbrowska wyzna Madzi, jak bardzo jest szczęśliwa.

Później dziewczyna zacznie robić partnerowi ostre wymówki – o to, że ich związek dotąd przed rodzicami ukrywał.

W finale Oliwka nakłoni za to ukochanego, by wspólnie zaprosili Wandę i Henryka na kolację… Licząc na to, że gdy seniorzy poznają ją bliżej, zdobędzie ich sympatię. Jak potoczy się ich kolejne spotkanie?