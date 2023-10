Najbliższe imieniny Igi wypadają 16.10. Nie zapomnij złożyć życzeń bliskiej osobie

Iga jest osobą przebojową i pewną siebie. Jest kreatywna i posiada wiele talentów. Cechuje ją rozsądek i upór w dążeniu do wyznaczonych celów. Jest bardzo towarzyska i posiada duże grono przyjaciół. Lubi pomagać znajomym i zawsze służy im dobrą radą i słowem. Przyjaciele cenią w niej otwartość i wrażliwość. W pracy jest zorganizowana i zawsze przykłada się do przydzielonych jej zadań. Jest zaradna i potrafi poradzić sobie z wieloma problemami. Jest poukładana i wie, w jaki sposób zorganizować sobie czas pracy.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

