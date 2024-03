Najpopularniejsze tureckie seriale. Te produkcje kilka lat temu rozgrzewały widzów!

Tureckie seriale to fenomen

Tureckie seriale to już prawdziwa potęga polskiej telewizji, ale również swoisty popkulturowy fenomen. Nie dość, że kolejne tytuły z nad Bosforu oglądają w telewizji miliony widzów, to jeszcze tureckie produkcje coraz większą popularnością cieszą się także w sieci. Kolejne grupy fanów, którzy sami tłumaczą seriale, są na to największym dowodem.