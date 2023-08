Natalia Kukulska jest w ciąży? Fani zwrócili uwagę na jej brzuszek: „Czyżby ten wzorek na sukience miał ukryć błogosławiony stan?”

Natalia Kukulska jest w ciąży?

Natalia Kukulska to jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiej estrady! Ostatnio artystka pojawiła się na festiwalu Top of the Top w Sopocie. Zaprezentowała się tam w oryginalnej kreacji o ciekawym kroju i bardzo nietypowym wzorze. Kukulska zaśpiewała swoje największy hity, zabierając całą publiczność do tańca. Jej występ był zdecydowanie perłą w koronie tego festiwalu. To jednak zupełnie inny szczegół przykuł uwagę fanów. Czy artystka jest w ciąży?