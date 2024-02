NFL Super Bowl 2024 NA ŻYWO W TV! Gdzie oglądać finał ligi futbolu amerykańskiego?

Szansa na rewanż i okazja do wyrównania rekordu

Super Bowl to więcej niż sport

Czym jest Super Bowl?

Super Bowl to drugie po finale Ligi Mistrzów UEFA najchętniej oglądane wydarzenie sportowe o charakterze dorocznym. Jego widownia stale rośnie, a w ostatnich dwóch dekadach regularnie przekracza 100 milionów widzów w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Mimo że tegoroczna edycja Super Bowl jest już 58. w historii, to wydarzenie dopiero po raz pierwszy zawita do Las Vegas. W tygodniu rozgrywania finału ligi NFL populacja miasta znanego jako rozrywkowa stolica świata powiększyła się aż o 300 000 osób!

Do stolicy stanu Nevada zjechali bowiem nie tylko kibice, ale także gwiazdy muzyki i kina oraz wszelkiej maści showmeni. Rozpiska imprez towarzyszących finałowi ligi NFL obejmuje m.in. przyjęcie organizowane przez gwiazdora NBA – Shaquile’a O’Neila, występ światowej klasy DJa - Davida Guetty czy turniej golfowy spod znaku słynnego magazynu Sports Illustrated. Do Las Vegas niemal na pewno przyjdzie też czternastokrotna laureatka muzycznych nagród Grammy, Taylor Swift, prywatnie partnerka jednego z bohaterów Super Bowl - Travisa Kelce. W Polsacie głównym, Polsacie Sport i Polsat Box Go transmisja ruszy o godzinie 0:05 w nocy z niedzieli na poniedziałek, a mecz skomentują Jędrzej Stęszewski oraz Witold Cebulewski.