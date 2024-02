Nic sobie nie robi ze zwolnienia z „Pytania na śniadanie”! Małgorzata Opczowska-Łęska zachwyciła na premierze filmu „Ulltima Thule”

Małgorzata Opczowska-Łęska poza „PnŚ”

Małgorzata Opczowska-Łęska do redakcji programu „Pytanie na śniadanie” dołączyła w październiku 2020 roku, gdzie zastąpiła Marcelinę Zawadzką. Wcześniej związana z TVP Info dziennikarka szybko zyskała sympatię widzów, którzy szczególnie cenili sobie jej duet z Łukaszem Nowickim. To jednak już przeszłość. Po zmianach w TVP wszyscy dotychczasowi prowadzący „Pytanie na śniadanie” pożegnali się ze swoją pracą, a zastąpili ich nowi prezenterzy.

Premiera filmu „Ulltima Thule”

Film „Ultima Thule” to historia o odkrywaniu siebie, naturze i nieoczywistej przyjaźni. 30-letni Bartek, w postać którego wciela się Jakub Gierszał, wyrusza w samotną podróż na najbardziej odosobnioną brytyjską wyspę, aby odnaleźć siebie. Ma ze sobą jedynie plecak, wspomnienia i pytanie co dalej? Dzika natura, praca i nowe relacje codziennie wystawiają go na próbę. Pozwalają też spojrzeć w głąb siebie. Podczas 48. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni film „Ultima Thule” został nagrodzony w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych.