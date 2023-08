Nie żyje Hersha Parady, gwiazda „Domku na prerii”. W wieku 78 lat przegrała walkę z chorobą

W środę, 23 sierpnia zmarła znana aktorka, gwiazda „Domku na prerii”, Hersha Parady. Ostatnie chwile spędziła w Norfolk w Wirginii w Stanach Zjednoczonych, przyczyną śmierci był guz mózgu. Jak informuje The Hollywood Reporter gwiazdy nie było stać na leczenie, a pieniądze zbierała na platformie GoFundMe.

Po gwałtownym pogorszeniu zdrowia, Hersha Parady zostawała pod opieką syna. Została przeniesiona ze swojego domu w Los Angeles, to jego posiadłości w Wirginii.

Jak cytuje wypowiedź syna aktorki portal Usatoday:

This illness has robbed her of her strength, her memory, and sadly, her vibrant personality," Peverall wrote at the time. "She has become largely bedridden, and it is very difficult to see my mom, who was once full of life and energy, now struggling with basic daily activities. (Ta choroba ograbiła ją z jej siły, wspomnień i co najgorsze barwnej osobowści. Była przykuta do łóżka i to jest potwornie trudne, widzieć swoją matkę - kiedyś pełną energii, teraz mającą problem z codziennymi czynnościami. - tłum.)