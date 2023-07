„Oppenheimer”. Piotr Stramowski i Natalia Krakowska wystylizowani na Kena i Barbie! Co on zrobił z twarzą! Krzysztof Połaski

Za nami polska premiera nowego filmu Christophera Nolana pt. „Oppenheimer”. Produkcja pojawi się w kinach w ten sam weekend co film „Barbie”, co w sieci stało się wręcz memem. Postanowili to wykorzystać Piotr Stramowski i jego nowa ukochana Natalia Krakowska, którzy na premierze filmu o powstaniu bomby atomowej pojawili się wystylizowani na.... Kena i Barbie!