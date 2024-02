Oto programy rozrywkowe z udziałem gwiazd, o których każdy zapomniał... i słusznie?

„Jak oni śpiewają”, „Celebrity Splash!”, „Surprise, surprise” „Gwiazdy tańczą na lodzie”... Zniknęły na dobre. Słusznie?

W świetle popularności programów rozrywkowych, które często wykorzystują udział znanych osobistości, nie brakuje także tych produkcji, które choć miały potencjał, okazały się niewypałem. Programy te, często zapowiadane z rozmachem, kończyły swój żywot szybciej niż się spodziewano, pozostawiając po sobie ledwie zarys wspomnień.

Wielokrotnie udział gwiazd nie wystarczał, by utrzymać zainteresowanie widzów, a sam pomysł na program nie potrafił przekonać do regularnego oglądania. Kto dziś pamięta gwiazdy, skaczące do wody, tańczące na lodzie albo... oceniające siebie nawzajem?