„Pati” już we wrześniu na antenie głównej TVN! Kiedy premiera i jaka będzie godzina emisji? Sprawdź co wiemy! Michał Skuza

Serial „Pati” był gigantycznym hitem Playera, który obejrzało ponad 1,3 mln widzów! Już we wrześniu trafi on na antenę TVN. Sprawdź co wiemy o premierze produkcji!